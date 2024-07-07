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Встреча Орбана с Путиным не добавила ощущения безопасности в Европе, - Туск

Воскресенье 07 июля 2024 01:32
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Встреча Орбана с Путиным не добавила ощущения безопасности в Европе, - Туск Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Никто не чувствует себя в большей безопасности после обсуждения "послевоенной европейской архитектуры безопасности" премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Туска в соцсети X.

"Есть ли кто-то, кто чувствует себя безопаснее после обмена информацией Виктора Орбана с Владимиром Путиным о "послевоенной европейской архитектуре безопасности"? История не повторяется, но часто рифмуется", - написал Туск.

Поездки Орбана в Киев и Москву

Орбан 2 июля впервые за 10 лет побывал в Киеве. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, которому предложил прекратить обороняться от российских захватчиков и пойти на переговоры с диктатором Владимиром Путиным. В Офисе президента его предложение отвергли, заметив, что венгерский премьер не первый предлагает подобные странные вещи.

5 июля Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что даже несмотря на то, что Венгрия председательствует в Европейском Союзе, у нее нет мандата на взаимодействие с Российской Федерацией от имени союза.

Канцлер Германии Шольц заявил, что власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева.

После этого Венгрия внезапно отменила визит в Будапешт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. В правительстве ФРГ непублично связали это с критикой Шольца.

В МИД Венгрии заявили, что визит отменили якобы не по политическим причинам, его просто перенесли на более поздний срок, потому что глава венгерского МИД Петер Сийярто, который должен был встретиться с Бербок, неожиданно уехал с Орбаном в Москву.

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