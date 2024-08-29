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Встреча министров еврозоны в Будапеште под угрозой срыва: Politico узнало причину

Фото: встреча министров финансов Еврогруппы в Бельгии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Планируемая на следующий месяц встреча министров финансов еврозоны в Будапеште может быть отменена. Причиной является растущее недовольство политической позицией Венгрии по отношению к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Председательствующий на этом собрании министр государственных расходов Ирландии Пашал Донохоу до конца следующей недели решит, будет ли продолжаться подготовка к встрече, сообщили анонимные представители ЕС.

Встреча, запланированная на 13 сентября, пока не отменена, заявил представитель Еврогруппы. Однако один из чиновников отметил, что между столицами стран ЕС проходят интенсивные переговоры о возможном бойкоте со стороны министров, независимо от решения Донохоу.

Издание напомнило, что подобные заседания министров финансов обычно проводятся ежемесячно, но дважды в год - в председательствующей в ЕС стране.

Подготовительная встреча чиновников запланирована на 5-6 сентября, однако на сайте Совета ЕС пока нет информации о заседании Еврогруппы. Некоторые министры, включая министра финансов Германии Кристиана Линднера и его коллег из Эстонии, Финляндии и Литвы, уже заявили, что не будут участвовать во встрече, даже если она состоится.

Что предшествовало

В июле Венгрия взяла на себя председательство в ЕС, после чего премьер-министр страны Виктор Орбан, известный поддержкой российского диктатора Владимира Путина, посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, объявив эти визиты "мирными миссиями". Примечательно, что Орбан без разрешения заявил, что представляет ЕС, что вызвало беспокойство среди других членов Союза.

 

 

Напомним, что в ЕС уже переносили встречи высокого уровня из Будапешта из-за позиции Орбана в отношении Украины, а также его политики по связям с РФ и так называемый "мирный тур".

Ранее мы сообщали, что в МИД Польши напрямую и публично предложили Орбану покинуть страну без членства в ЕС и НАТО, в то же время создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным.

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