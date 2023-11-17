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Встреча Байдена и Си Цзиньпина была полезна для Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Недавняя встреча американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в Сан-Франциско была полезна для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 minutes.

По мнению Зеленского, встреча Байдена и Си Цзиньпина была "хорошей" для Украины, которая борется с российской агрессией

"Мы понимаем, что этот факт полезен для нас, их встреча", - сказал президент.

Зеленский добавил, что не может подтвердить, что лидеры США и Китая обсуждали войну в Украине, но сказал, что российское вторжение должно "так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав".

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в рамках прошедшего в Сан-Франциско 15 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Стороны провели переговоры в исторической резиденции Филоли. В частности, их диалог длился около четырех часов.

Детальнее о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина - в материале РБК-Украина.

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