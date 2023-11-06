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Усилия Литвы направлены на мобилизацию международной поддержки Украины, - Науседа

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В условиях, когда внимание международного сообщества обращено на новые конфликты, разгорающиеся в мире, дипломатические усилия Литвы должны быть и будут направлены на мобилизацию международной поддержки Украины.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Науседа подчеркнул, что новые конфликты, возникающие в разных частях мира, отвлекают внимание мирового сообщества от войны России против Украины и в целом от агрессивных внешнеполитических намерений России.

"Украина имела, имеет и будет иметь для нас экзистенциальное значение. И все дипломатические усилия должны быть сосредоточены на этом приоритете. Нельзя допустить усталости от войны, что бы ни случилось. Мы должны продолжать последовательно мобилизовывать всестороннюю международную поддержку Украины, поднимать вопросы ответственности России за агрессию и военные преступления, сохранять евроатлантическую перспективу Украины в международной повестке дня", - сказал он. 

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Месяц назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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