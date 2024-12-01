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Зурабишвили заявила о провокации с "грузинскими бойцами из Украины"

Тбилиси, Воскресенье 01 декабря 2024 21:43
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Зурабишвили заявила о провокации с "грузинскими бойцами из Украины" Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила протестующих о возможной провокации с якобы грузинскими бойцами из Украины. По ее словам, такие вбросы направлены против протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на interpressnews.ge.

На брифинге Зурабишвили заявила, что на протестах находятся представители Службы государственной безопасности (СГБ), с ними нужно вести себя осторожно, нужно обезопаситься от провокаций и создать фонд для покрытия штрафов.

"Я не могу вас этому научить, но могу предупредить, что получила несколько сообщений в разных формах, якобы грузинские военные из Украины готовятся или прибыли, чтобы включиться в качестве военных в этот протест. Это прямая провокация, такого не происходит, не верьте, это направлено против протеста. Это то, что больше всего беспокоит правящую партию", - обратилась она к протестующим.

Отметим, ранее командиры ряда грузинских подразделений, которые воюют на стороне Украины, заявили, что хотят вернуться и принять участие в протестах. Решение поддержали руководители "Кавказского легиона", "Тбилиси" и "Черного орла". При этому военные подчеркивали, что "ждут сигнала" от президента.

Напомним, протесты в Грузии продолжаются четвертый день подряд. С новой силой они начались после отказа правящей партии "Грузинская мечта" от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Акции протеста проходят в Тбилиси и других городах. В столице - возле правительственных зданий, накануне там снова появились баррикады, а силовики разогнали демонстрантов.

Сегодня тысячи человек снова подошли к парламенту. Сообщалось о том, что силовики развернули водометы.

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