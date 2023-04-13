Зурабишвили пожаловалась на грузинское правительство, не пустившее ее Страсбург

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменяла свой визит в Страсбург из-за того, что грузинское правительство не дало ей разрешение на это.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSGEORGIA.

Зарубишвили должна была отправиться с визитом в Страсбург 18 апреля и выступить там в Европарламенте. Она заявила, что отмена поездки связана с отказом в этом правительству Грузии. Заметим, что грузинский парламент отказался объяснять такое решение. Напомним, что в последнее время у правительства Грузии и Зарубишвили есть определенный конфликт, вызванный протестами граждан после закона об иноагентах. Тогда лидер Грузии поддержала своих граждан.