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Зурабишвили пожаловалась на грузинское правительство, не пустившее ее Страсбург

Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменяла свой визит в Страсбург из-за того, что грузинское правительство не дало ей разрешение на это.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSGEORGIA.

Зарубишвили должна была отправиться с визитом в Страсбург 18 апреля и выступить там в Европарламенте. Она заявила, что отмена поездки связана с отказом в этом правительству Грузии.

Заметим, что грузинский парламент отказался объяснять такое решение.

Напомним, что в последнее время у правительства Грузии и Зарубишвили есть определенный конфликт, вызванный протестами граждан после закона об иноагентах. Тогда лидер Грузии поддержала своих граждан.

Напомним, 24 марта во время выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте возникли споры между депутатами, едва не дошедшими до столкновения.

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