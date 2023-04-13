Зурабишвили пожаловалась на грузинское правительство, не пустившее ее Страсбург

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменяла свой визит в Страсбург из-за того, что грузинское правительство не дало ей разрешение на это.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSGEORGIA.
Зарубишвили должна была отправиться с визитом в Страсбург 18 апреля и выступить там в Европарламенте. Она заявила, что отмена поездки связана с отказом в этом правительству Грузии.
Заметим, что грузинский парламент отказался объяснять такое решение.
Напомним, что в последнее время у правительства Грузии и Зарубишвили есть определенный конфликт, вызванный протестами граждан после закона об иноагентах. Тогда лидер Грузии поддержала своих граждан.
Напомним, 24 марта во время выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте возникли споры между депутатами, едва не дошедшими до столкновения.
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