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Зурабишвили назвала расширение ЕС экзистенциальным вопросом для Грузии

Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала расширение Европейского союза экзистенциальным вопросом для Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

"Для нас расширение Европейского союза - экзистенциальный вопрос. Это не процедурный вопрос или вопрос предпочтения. Выбора не существует. Расширение также является экзистенциальным вопросом для ЕС", - сказала Зурабишвили на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам президента Грузии, сегодня Россия не только ведет войну в Украине, но и угрожает европейским странам кибератаками, гибридной войной, а также хочет начать спутниковую войну, которая поставит под угрозу связь и логистику европейских стран.

"Нам нужно сделать больше внутри страны, я говорю о Грузии, чтобы ускорить реформы, но ничто не изменит того факта, что у всех нас нет альтернативы, кроме как стоять вместе, быть едиными, быть более демократичными и противостоять вместе альянсу автократии, который питает терроризм, кибератаки - все угрозы, которые происходят с одного направления", - добавила она.

Вступление Грузии в ЕС

Напомним, в ноябре прошлого года Еврокомиссия сообщила, что Грузии предоставит статус кандидата на вступление в ЕС, но при определенных условиях.

Однако грузинский президент Саломе Зурабишвили выразила уверенность в том, что Грузия, Украина и Молдова станут членами Европейского союза одновременно.

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