В остановке бронирования критических работников нет логики, - эксперт

"Раньше мы говорили, что промышленности не хватает людей и просили возможность увеличить количество забронированных работников. Но когда его остановили, это стало фактически смертью для предприятий! В ТЦК четко знают, когда у людей заканчивается бронирование, и в тот же день они заходят и начинают их забирать. А у нас нет возможности продолжить бронирование. Очень ли большая проблема для нас!", - отметила Колесникова.

Она заметила, что сейчас действительно появилось очень много компаний, которые не являются критическими, но смогли получить этот статус, и здесь действительно нужно наводить порядок.

"Но останавливать крупные промышленные предприятия, которые подтвердили свою критичность и продолжают работать, оказывающие очень большую помощь не только бюджету, но и нашей армии - я не знаю даже, как это назвать. У меня нет нормальных слов, если честно. В этом нет логики", - говорит Колесникова.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств – ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали, прежде всего, местные администрации.

Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.

Напомним, Кабинет министров решил провести повторную проверку предприятий, учреждений и организаций по их соответствию критериям для бронирования работников от мобилизации.

Кроме того, Кабмин решил восстановить остановленную процедуру бронирования. Однако это касается только работников предприятий, забронированных 31 мая.