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Остановка добычи газа в Полтавской области ставит под удар энергонезависимость Украины, - эксперт

17:45 22.09.2026 Вт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Остановка добычи газа в Полтавской области ставит под удар энергонезависимость Украины, - эксперт Остановка добычи газа в Полтавской области вредит Украине (фото: Getty Images)
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Блокирование разработки Жуковской нефтегазоносной площади в Полтавской области ставит под угрозу привлечение критически важных инвестиций в отечественную газодобычу во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко в Facebook.

По его словам, участок был приобретен на открытом электронном аукционе еще в 2021 году за 90 млн грн, однако нынешние попытки остановить его освоение угрожают энергетической безопасности государства.

По мнению эксперта, подобные действия препятствуют работе профильных инвесторов и вытесняют украинскую продукцию со своего рынка.

Похожие блокировки были и ранее

Директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины напомнил, что подобные случаи уже случались в отрасли раньше, в частности, в 2012-2014 годах.

"Тогда "активисты" блокировали разработку большого участка на Харьковщине и Донетчине. Затем, уже в 2018-м, подобные случаи вновь фиксировались на Харьковщине. И чем это все закончилось - мы хорошо видим: их связь с агрессором уже абсолютно очевидна", - сказал Петренко.

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Комментируя ситуацию вокруг Жуковской площади, которую компания "Горизонты" Группы Западнаядрасервис разрабатывает в партнерстве с международным партнером, чешской MND, эксперт заметил, что ситуация повторяется, а "сценарии одни и те же", но теперь уже на Полтавщине.

"Препятствование газодобыче и блокировке работы компаний выглядит как прямая работа против нашего государства. И возникает вопрос – в чьих интересах это осуществляется? Вопрос риторический", – подчеркнул он.

Добывающие компании вкладывают деньги во время войны

Петренко отметил, что украинские добывающие компании продолжают вкладывать значительные средства в сектор, сохраняют производство под ежедневными атаками, оперативно возобновляются. Именно благодаря этой работе украинцы практически не испытывают проблем с газоснабжением.

"Но для стабильной добычи необходимо разрабатывать новые участки и бурить скважины", – подчеркнул он.

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По данным эксперта, только за время полномасштабной войны Западнаядрасервис совместно с MND Ukraine открыли 5 месторождений, пробурили 97 скважин, добыли 1,7 млрд кубометров газа и построили 6 установок подготовки газа.

Инвестиции в газодобычу за 4,5 года составили 167,5 млн. долларов, еще 98,4 млн. долларов – в исследования, бурение, строительство УПГ, трубопроводов и инфраструктуры, а на другие капитальные энергетические проекты направлено еще 128,4 млн. долларов. Общая сумма инвестиций превышает 394 млн. долларов, уплаченных налогов – 16,7 млрд. грн.

Раньше мы рассказывали, хватит ли Украине газа и света зимой и к чему готовиться в новом отопительном сезоне.

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