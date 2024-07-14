Выпишут ли штраф за остановку авто продолжительностью менее 5 минут: объяснение юриста

Что говорят правила ПДД

Правила дорожного движения четко разграничивают понятие остановки и стоянки. Первое - это временное прекращение движения транспортного средства для посадки или высадки пассажиров, или загрузки или выгрузки чего-либо. Стоянка - это оставление авто на длительное время, без выполнения указанных операций.

"На практике мне уже очень много лет не приходилось сталкиваться со штрафами именно за нарушение запрета стоянки с фиксацией времени. Как правило, штрафуют там, где запрещена вообще остановка. И знаков запрета именно остановки, а не стоянки, у нас абсолютное большинство", - объясняет юрист.

В частности, на то, выпишут ли штраф, влиять также то, была ли данная ли зона дороги маркирована соответствующим знаком о запрете остановки.

Знак, запрещающий остановку и стоянку транспортных средств, изображается в виде перечеркнутого крест-накрест синего круга с красной каймой. Под этим знаком только такси могут производить посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).

Зона действия этого знака распространяется на ту полосу, где она установлена. Если нет дополнительных табличек, указывающих на зону действия, значит ограничивается остановка до ближайшего перекрестка. Также это означает, что на этих участках также запрещена стоянка.

В каких местах не разрешена стоянка:

железнодорожные пути и переезды, трамвайные пути

мосты, эстакады, туннели и подобные дорожные сооружения

10 м до и после пешеходных переходов, кроме случаев предпочтения

за 10 м до и после перекрестков

напротив бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса

Какие штрафы за остановку и стоянку в неположенном месте

Статья 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью, влекут наложение штрафа от 60 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1020-1700 грн).

Если места предназначены для парковки электротранспорта, тогда выписывают штраф в размере от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-510 грн).

Добавим, что эти парковочные места должны иметь соответствующие знаки или дорожную маркировку.