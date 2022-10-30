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Остановили жесткие штурмы. Зеленский рассказал о достижениях ВСУ на фронте

Фото: украинские военные за сутки отбили штурм и сбили самолет и вертолет(GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В воскресенье, 30 октября, украинские воины из Чопского отряда остановили штурм оккупантов в Донецкой области. А Воздушные силы отметились сбитием вражеского вертолета и самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что воины-пограничники Чопского отряда не только отразили атаку врага, но и взяли пленных.

"Сегодня воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области, остановили жесткие штурмовые действия врага. К тому же, сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята", - сказал Зеленский.

Отметил он и работу Воздушных сил: за день они сбили российский ударный вертолет и военный самолет Су-25.

Отметим, что за 29 октября украинские морские пехотинцы, входящие в состав разных группировок, уничтожили более 50 оккупантов и многио единиц техники россиян.

А в Луганской области российские оккупанты, понимая, что ВСУ уже близко, взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один - возле Кременной.

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