Остановили жесткие штурмы. Зеленский рассказал о достижениях ВСУ на фронте

В воскресенье, 30 октября, украинские воины из Чопского отряда остановили штурм оккупантов в Донецкой области. А Воздушные силы отметились сбитием вражеского вертолета и самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что воины-пограничники Чопского отряда не только отразили атаку врага, но и взяли пленных.

"Сегодня воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области, остановили жесткие штурмовые действия врага. К тому же, сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята", - сказал Зеленский.

Отметил он и работу Воздушных сил: за день они сбили российский ударный вертолет и военный самолет Су-25.