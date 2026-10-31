Зумеры против Мерца: в Германии вспыхнули масштабные протесты (фото и видео)

31 октября в нескольких больших городах Германии десятки тысяч человек вышли на акции протеста, чтобы заявить о своем несогласии с политикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "DIE ZEIT".
Известно, что акции протеста организовало движение Gen Z regelt. Больше всего людей собралось в Берлине - около 5 тысяч. В Штутгарте на улицы вышли примерно 3 тысячи участников, а в Гамбурге - более 2 тысяч.
Среди основных требований протестующих - снижение стоимости жизни, увеличение финансирования образования и защита климата. В то же время, они выступают против наращивания военных расходов.
Во время акций демонстранты сооружают баррикады, зажигают файеры и взрывают петарды. Из-за протестов владельцы магазинов укрепляют витрины.
"Протестующие неоднократно запускали петарды, а активисты размахивали палестинскими флагами. Полиция ворвалась на улицу большим контингентом и развернула два водомета, которые сразу направила на толпу", - рассказывают журналисты.
На центральном автовокзале участники акции также забросали стражей порядка фейерверками и бутылками. В ответ полицейские рассредоточились по нескольким улицам и оттеснили прохожих в направлении главного железнодорожного вокзала.
Как сообщают СМИ, демонстрация началась в начале дня на верфи Везеля и продолжалась преимущественно мирно несколько часов. Марш был лишь ненадолго прерван из-за нескольких людей в масках.
Инициатива Gen Z regelt заявляет о протестах в двенадцати городах с общим количеством более 68 000 человек. Данные полиции по всей стране пока недоступны, но в некоторых городах они ниже оценок организаторов.
Во время демонстрации в Гамбурге вспыхнули беспорядки, которые разогнала полиция. В толпе подожгли костры, в полицейских бросали разные предметы, неоднократно запускали фейерверки и пиротехнику. Также поджигали мусорные баки.
Довольно часто в толпе раздаются призывы к отставке Фридриха Мерца. Молодежь жалуется на ухудшение качества жизни.
Демонстранты протестовали, среди прочего, против сокращения социального обеспечения и возможности призыва на военную службу. На плакатах можно увидеть разные лозунги, такие как "Образование вместо стрельбы" и "Нет призыву".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что протестующие в Чехии выдвинули требование правительству.
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