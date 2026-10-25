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"Зашли слишком далеко": протестующие в Чехии выдвинули требование правительству

19:32 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Зашли слишком далеко": протестующие в Чехии выдвинули требование правительству Фото: Ситуация в Чехии накаляется (unsplash.com)
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Сегодня в Праге сотни людей протестовали против намерений правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.

Организаторы акции считают, что финансирование общественных вещателей из государственного бюджета может поставить под угрозу их независимость.

Демонстрацию на Староместской площади провела общественная инициатива "Миллион моментов за демократию". Протестующие вышли с флагами Чехии и плакатами против предложенной реформы финансирования Чешского телевидения и Чешского радио.

Руководитель организации Микулаш Минар подчеркнул, что акция должна продемонстрировать правительству несогласие граждан с его планами.

Он призвал участников не поддаваться на провокации и отстаивать свою позицию мирными методами.

"Это четкий сигнал этому правительству: вы действительно зашли слишком далеко. Пожалуйста, не давайте себя спровоцировать в ближайшие недели и месяцы. Мы победим это злое и ненавистное правительство не силой, а благодаря нашему спокойствию", - сказал он.

Организаторы также выразили недовольство ускоренным рассмотрением соответствующего законопроекта в Палате депутатов.

На этом фоне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг утверждения о том, что предложенные изменения приведут к национализации СМИ или создадут угрозу демократии. По его словам, правительство лишь выполняет предвыборное обещание отменить лицензионные сборы.

Против правительственной инициативы выступила и организация Verejnoprávně, представляющая работников Чешского телевидения и Чешского радио. Она сообщила о намерении провести однодневную забастовку 3 ноября.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Барселоне протесты переросли в жесткие столкновени.

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