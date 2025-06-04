Дерзость и мастерство: сенатор США сравнил операцию "Паутина" с ликвидацией бен Ладена

В среду в США состоится брифинг украинской делегации для сенаторов Конгресса, которые рассматривают законопроект о масштабных санкциях против России, а также ее крупнейших потребителей энергоресурсов - Китая и Индии.

Законопроект призван усилить давление на экономику России, особенно из-за ограничений для стран, покупающих российскую нефть и газ. По словам Блюменталя, этот шаг может "изменить правила игры" в конфликте.

Особое внимание сенатор обратил на недавние атаки украинских беспилотников на глубокие российские объекты, известные как операция "Паутина".

Эти удары, поражающие цели за 4000 миль от фронта, он сравнил с легендарными спецоперациями США и Израиля последних лет и назвал доказательством ловкости и решительности Украины.

"Уже только по мастерству и дерзости этих атак это сравнится с рейдом Соединенных Штатов против Усамы бен Ладена и израильской операцией с пейджером как одно из крупнейших военных достижений последних лет", -заявил Блюменталь.

Он также отметил, что Белый дом пока колеблется с поддержкой санкционного пакета, но успехи Украины на поле боя могут изменить позицию администрации Дональда Трампа и некоторых законодателей.

"События повлияют на Белый дом и, возможно, на некоторых друзей президента здесь. Конгресс может двигаться вперед. Трамп не обязан поддерживать его", - подчеркнул сенатор.