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"Зубы дракона" и рвы: в Латвии утвердили план укрепления границы

Фото: "зубы дракона" и рвы: в Латвии утвердили план укрепления границы (mil.in.ua)
Автор: Ксения Вертебная

Во вторник, 5 марта, кабинет министров Латвии утвердил план военного укрепления восточной границы с Россией и Белоруссией стоимостью 303 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Delfi Литва.

Отмечается, что стратегия укрепления обороны и мобильности на восточной границе является частью Балтийской линии обороны. Она будет содержать размещение пунктов поддержки подразделений Национальных Вооруженных Сил вдоль границы с Россией и Беларусью.

Это оборонные структуры, укрепленные позиции, препятствия, противотанковые рвы и склады с боеприпасами. В течение пяти лет оборонная отрасль будет инвестировать в укрепление границы 303 млн. евро. Начало работ запланировано на март.

Укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания дорог и строительства надолбов, а в дальнейшем – рвов.

Кроме того, будут установлены различные препятствия: противотанковые рвы будут укреплены бетонными конструкциями "драконовые зубы" и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет адаптировано к местности, используя природные барьеры – болота, леса и другие природные объекты, отмечается в сообщении.

Также будут установлены безопасные хранилища для взрывчаток, мин и инженерно-технических материалов. С целью задержания возможного продвижения противника будут разработаны планы подготовки дорог, железных дорог и мостов.

Напомним, в 2024 году Китай значительно увеличит расходы на оборону . Так, расходы Китая на оборону планируется увеличить на 7,2% в 2024 году: это самый большой прирост за последние пять лет.

По данным отчета Министерства финансов, опубликованного во вторник, ожидается, что в текущем году военные расходы центрального правительства возрастут до 1,67 трлн юаней (231 млрд долларов США).

В последние тридцать лет расходы на армию Китая росли ежегодно по крайней мере на 6,6%, однако аналитики считают, что реальная сумма, которую тратит Пекин, значительно превышает официальные данные, в частности из-за недостаточного включения расходов на научно-исследовательские и конструкторские работы.

Китай имеет крупнейший в мире военно-морской флот по количеству кораблей и активно развивает свой флот авианосцев. Кроме того, Китай, США и Россия являются единственной тройкой стран, производящих истребители пятого поколения.

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