"Зубы дракона" и рвы: в Латвии утвердили план укрепления границы

Отмечается, что стратегия укрепления обороны и мобильности на восточной границе является частью Балтийской линии обороны. Она будет содержать размещение пунктов поддержки подразделений Национальных Вооруженных Сил вдоль границы с Россией и Беларусью.

Это оборонные структуры, укрепленные позиции, препятствия, противотанковые рвы и склады с боеприпасами. В течение пяти лет оборонная отрасль будет инвестировать в укрепление границы 303 млн. евро. Начало работ запланировано на март.

Укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания дорог и строительства надолбов, а в дальнейшем – рвов.

Кроме того, будут установлены различные препятствия: противотанковые рвы будут укреплены бетонными конструкциями "драконовые зубы" и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет адаптировано к местности, используя природные барьеры – болота, леса и другие природные объекты, отмечается в сообщении.

Также будут установлены безопасные хранилища для взрывчаток, мин и инженерно-технических материалов. С целью задержания возможного продвижения противника будут разработаны планы подготовки дорог, железных дорог и мостов.