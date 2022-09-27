ВСУ освободили уже 454 населенных пунктов в Харьковской области

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области освобождено 454 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко .

"Благодаря наступательным действиям наших военных в (Харьковской - ред.) области деоккупировано 454 населенных пунктов. На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили работу 14 отделений полиции, начали онлай-обучение 90 учреждений образования. Начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений "Укрпошты". Восстановлено работу 6 вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения", - рассказал он.

Также, по словам заместителя главы ОП, в Балаклее возобновили энергоснабжение для 77% жителей города.

Кроме того, в некоторые населенные пункты уже запустили пассажирские поезда.