ВСУ освободили уже 37% оккупированной с 2014 года территории Украины, - аналитики

Украинские военные освободили уже около 37% территории нашей страны, которую с 2014 года оккупировала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OSInt-аналитиков проекта Defmon.
"ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией (считая оккупированными в 2014 году Крымом и ОРДЛО), или 50% от того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, под оккупацией России находятся более 124 тысяч квадратных километров территории Украины. ВСУ по состоянию на 6 ноября удалось освободить 75 тысяч квадратных километров.
Фото: ВСУ уволили уже 75 тысяч квадратных километров территории (twitter.com/DefMon)
Напомним, по словам Сергея Гайдая, украинские защитники с 31 октября освободили 9 населенных пунктов в Луганской области.
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