ВСУ освободили 7 кв.км на Бахмутском направлении, а РФ наступает под Купянском, - Маляр

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км", - рассказала она.

Маляр отметила, что за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.

Ситуация на Купянском направлении

"Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области. Наши войска в обороне, оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", - рассказала заместитель министра обороны.

Тактика врага

Как пояснила Маляр, в настоящее время противник осуществляет поиск слабых мест в обороне украинских сил, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол.

"Задачи у врага две: вернуть утраченные позиции и заставить нас перебросить туда резервы по другим направлениям", - пояснила Маляр.

Лиманское направление

На Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия в целях вытеснения ВСУ в районе Серебрянского леса, успеха не имел.