ВСУ освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области. Враг пытается контратаковать

С начала октября украинские военные освободили 29 населенных пунктов Херсонской области от оккупации. Враг тем временем пытается контратаковать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

"На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и восстановить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль ", - заявил Громов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США считают, что Украина должна завершить битву на юге до того, как зима принесет неблагоприятные условия для контрнаступления.

Тем временем наши воины проводят активное контрнаступление на Херсонском и Луганском направлениях. За последнюю неделю ВСУ удалось освободить десятки населенных пунктов.

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