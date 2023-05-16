RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. При этом захватчики продвигаются в самом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников", - написала заместитель министра.

Маляр подчеркнула, что продолжаются тяжелые бои с разным результатом.

Она отметила, что украинские защитники делают максимум и даже больше.

"То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной", - добавила она.

Маляр напомнила, что у оккупантов есть преимущество в количестве людей и вооружении. В то же время благодаря действиям украинских военных враг еще с прошлым летом не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.

Напомним, в британской разведке сообщили, что украинские военные добились тактического успеха в районе Бахмута.

В ISW также отмечали, что россияне продолжают терять позиции в районе Бахмута.

Кроме того, вчера спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские защитники за двое суток продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут