ВСУ остановили почти 30 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 31 августа, на фронте с начала суток произошло 77 боевых столкновений. Почти половина из них на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Сегодня от обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности:
Авиация врага также нанесла удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Великая Береза.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 3 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Красное Первое.
На Купянском направлении сейчас идет бой в районе населенного пункта Синьковка.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки. Пять боестолкновений продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григорьевки.
На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не произошло.
На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка наши воины остановили четыре наступательные действия врага.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверево, Котлиное, Удачное, Ореховое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 26 атак.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Филия, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Гавриловка.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время противник наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении враг провел одну атаку - успеха не имел. Авиаудару подверглась Одрадокаменка.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что за последние сутки, с 30 на 31 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 810 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 27 артсистем и 83 единицы автотехники.
Отметим, что за время полномасштабной войны потери российской армии превышают 1 млн человек.