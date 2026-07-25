ВСУ остановили масштабный штурм двух армий и танковой дивизии РФ в Донецкой области (видео)

22 июля украинские силы разгромили один из самых масштабных российских штурмов в Донецкой области. Штурм длился четыре часа и закончился для россиян большими потерями.

Кто шел в наступление

По данным "Азова", 22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в полосе ответственности 1-го корпуса. К атаке были вовлечены десятки единиц бронированной и легкой техники.

41-я гвардейская общевойсковая армия и 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия выдвинулись из района поселка Новоэкономическое.

Одновременно из района села Воздвиженка отправились силы 8-й гвардейской общевойсковой армии.

В течение четырех часов российские войска пытались зайти в населенные пункты в районе села Шахово.

Как воевали украинские силы

Противник пытался закрыть небо с помощью ударных беспилотников Гербера и Ланцет. Кроме того, для поддержки штурмовых действий враг использовал современное РСЗО "Торнадо-С".

Силы 1-го корпуса НГУ "Азов" вместе с придаными подразделениями встали на пути механизированных колонн. На подъездах к украинским позициям установили минно-взрывные заграждения, а мостовые переправы повредила тактическая авиация Воздушных сил ВСУ.

Россияне уже во время штурма попытались возобновить переправы с помощью понтонов, но и те были уничтожены тактической авиацией.

Потери врага

По данным Азова, средствами ствольной артиллерии, РСЗО и ударных дронов украинские силы уничтожили:

7 танков;

6 боевых бронированных машин;

1 РСЗО БМ-21 "Град";

1 РСЗО "Торнадо-С";

3 единицы спецтехники;

47 единиц легкой техники.

Ликвидированы 123 российских кафира, еще 29 получили ранения. Механизированный штурм был отражен.

Кто участвовал в обороне

Штурм врага остановили совместными усилиями подразделений 1-го корпуса НГУ "Азов", Центра специальных операций "А" СБУ, Сил беспилотных систем, Воздушных сил ВСУ, подразделений ГНСУ (в том числе главного отдела беспилотных систем "Феникс"), других подразделений Национальной гвардии и Вооруженных.