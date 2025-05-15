ВСУ остановили за сутки почти 50 штурмов РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За вчерашний день российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный и 45 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1156 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре тысячи обстрелов.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще пять боестолкновений продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 324 оккупанта, из них 159 - безвозвратно. Также уничтожены танк, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, 12 БпЛА, пункт управления БпЛА, пять антенн БпЛА и станция наблюдения "Муром-М". К тому же поврежден танк россиян", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в направлении Глушковки. Украинские защитники остановили атаку врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка. В настоящее время идет бой.

Девятнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Все вражеские атаки отражены нашими защитниками.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного. Враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло восемь боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, и совершил 188 артиллерийских обстрелов.