ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400, это дорогая потеря для РФ, - СМИ

По данным Международного института стратегических исследований, к началу 2023 года в арсенале России было около 96 мобильных зенитно-ракетных комплексов С-400. В НАТО их называют Sa-21 Growlers.

Голландское разведывательное агентство Oryx отмечает, что украинские военные уничтожали С-400 не менее 5 раз, в том числе командные пункты, пусковые установки и радары.

Как отмечает издание, система С-400 считается российским эквивалентом американского комплекса Patriot. Фактически это модернизированная версия советской С-300.

По словам экспертов, С-400 поначалу хорошо зарекомендовала себя в Украине, но теперь она все чаще становится целью украинских атак. Сидхарт Каушал из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute считает, что потеря систем С-400 является болезненным, дорогим и унизительным ударом по российской ПВО.

При этом два из пяти случаев уничтожения российских С-4000 произошли за последний месяц: 23 августа Украина ударила по системе, расположенной на западе Крыма, а 14 сентября дроны атаковали позицию ПВО у Евпатории.

По мнению военного эксперта Дэвида Хэмблинга, потеря С-400 сделала российские цели в Крыму более уязвимыми для атак крылатыми ракетами Storm Shadow. По его словам, РФ, предположительно, работает над усилением обороны вокруг С-400.

Уничтожение С-400 возле Евпатории

Напомним, 14 сентября контрразведка СБУ и Военно-морские силы Украины провели уникальную операцию возле оккупированной Евпатории. Как сообщили источники РБК-Украина, защитники уничтожили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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