Наступление ВСУ в Луганской области и штурмы недалеку от Херсона: карты боев на утро

Украинские войска продолжают наступление в Луганской области в направлении Сватово. В то же время ВСУ развивают атаки в 30 километрах от Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Аналитики утверждают, что ВСУ развивают атаки в направлении Кременная-Сватово на западе Луганской области. Россияне стягивают на это направление дополнительные силы, чтобы сдержать штурмы. В то же время важной остается трасса R66 (дорога Сватово-Кременная).

По данным ISW, в Лисичанск прибыли боевики ЧВК "Вагнера". Россияне боятся, что ВСУ могут начать штурмы на этом направлении, потому усиливаются наемниками.

Оккупанты вчера пытались атаковать на севере от Харькова, однако без успехов. Также враг продолжает обстреливать освобожденный Купянск и другие населенные пункты.

Донбасс

В Донецкой области после двух дней активных боев остановилось продвижение врага. Оккупанты, вероятно, смогли захватить Веселую Долину и Зайцево близи Бахмута.

Аналитики считают, что российские силы усиливают наступления в этом направлении, чтобы захватить Бахмут и Соледар. К этому враг привлекает силы, ранее базировавшиеся в Чечне.

Юг

В Херсонской области продолжают бои в нескольких направлениях. ВСУ продолжают атаки на севере региона, а также к северу и северо-западу от Херсона.

По данным ISW, бои идут на разных участках фронта примерно в 30 километрах от Херсона. В частности, в направлении Зеленого Гаю-Терновых Подов и Максимовки. ВСУ также атакуют места скопления врага и техники.

Оккупанты в свою очередь привлекли боевиков из так называемой "ДНР" к копанию траншей вблизи Херсона для укрепления обороны.