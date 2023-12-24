ВСУ уничтожили уже более 353 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 23 декабря, украинские военные ликвидировали еще 800 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 353190 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 24.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжали позиционные бои на Купянском направлении, в районе Роботиного Запорожской области и сохранили свои позиции в районе Крынок Херсонской области.
Тем временем террористы намеренно используют химическое оружие в районе Крынок. "Воины" 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ открыто кичатся таким "радикальным изменением тактики".
Все подробности ситуации на фронте можно прочитать по ссылке.
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