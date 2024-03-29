ВСУ уничтожили вражескую технику и пехоту в районе Новомихайловки (видео)

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили вражескую технику вместе с пехотой и боеприпасами в районе Новомихайловки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Феерическое уничтожение российской техники с пехотой и боеприпасами - так закончилась для окупантов очередная попытка штурма позиций 79-ки в районе Новомихайловки", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне против Украины превысили 440 тысяч солдат. За последние сутки наши защитники ликвидировали еще 820 россиян.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 8 танков, 27 ББМ, 28 артсистем и другую технику врага.

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