ВСУ уничтожили вражескую артиллерийскую установку и повредили грузовик оккупантов (видео)

Украинские военные на Донецком направлении уничтожили вражескую артиллерийскую установку, а еще одну смогли повредить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"На Донецком направлении уничтожили САУ 2С1", - говорится в сообщении.
Военным также удалось повредить вражеский "Урал" и установку "Гиацинт". В результате удара ВСУ была ранена и уничтожена часть расчета установки.
Это результат работы военных 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" и 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Напомним, что Вооруженные силы Украины из артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.
Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Соледаре.
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