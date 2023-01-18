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ВСУ уничтожили вражескую артиллерийскую установку и повредили грузовик оккупантов (видео)

Фото: ВСУ уничтожили вражескую пушку и повредили грузовик оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные на Донецком направлении уничтожили вражескую артиллерийскую установку, а еще одну смогли повредить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"На Донецком направлении уничтожили САУ 2С1", - говорится в сообщении.

Военным также удалось повредить вражеский "Урал" и установку "Гиацинт". В результате удара ВСУ была ранена и уничтожена часть расчета установки.

Это результат работы военных 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" и 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Напомним, что Вооруженные силы Украины из артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.

Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Соледаре.

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