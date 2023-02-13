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ВСУ уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса" (видео)

Фото: зенитно-ракетный комплекс "Оса" (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные выявили позицию вражеского зенитно-ракетного комплекса "Оса" и уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Был ЗРК "Оса", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как оккупанты спрятали свой зенитно-ракетный комплекс, однако украинские бойцы обнаружили его.

ВСУ нанесли удар по нему, после чего он загорелся.

Напомним, что украинские минометчики успешно уничтожили российскую пехоту, пытавшуюся вести наступление. Видео работы бойцы показали в сети.

Украинские снайперы уничтожили самоходную артиллерийскую установку российских оккупантов единственным выстрелом.

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