ВСУ уничтожили три вражеские БМП и почти 60 оккупантов на Лимано-Купянском направлении

Украинские военные продолжают уничтожать врага на Лиманском и Купянском направлениях. За последние сутки удалось ликвидировать 58 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша.
"На Лимано-Купянском направлении россияне сконцентрировали более 110 тысяч человек личного состава. При потерях проводят переброску дополнительных бригад", - говорится в заявлении.
По его словам, это не приводит ни к каким их успехам. Ежедневно наши военные уничтожают там артиллерийские расчеты захватчиков.
За минувшие сутки ликвидировано 58 оккупантов. Евлаш сообщил, что также удалось уничтожить три БМП, шесть минометов различных калибров и гаубицы Д-20 и Д-30.
Также россияне потеряли технику для подвоза военных и боеприпасов, а также несколько складов с боеприпасами.
Сегодня сообщалось, что за минувшие сутки украинские бойцы на Таврическом направлении ликвидировали более 300 оккупантов и 48 единиц военной техники россиян.
Также бойцы спецподразделения "А" с помощью FPV-дронов уничтожили в Херсонской области три лодки, на борту которых находились российские оккупанты.
Издание Newsweek сообщило, что Украина уничтожает вдребезги российские ЗРК С-400, которыми хвастался Кремль. Это болезненная и дорогостоящая потеря для России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.