ВСУ уничтожили три вражеские БМП и почти 60 оккупантов на Лимано-Купянском направлении

"На Лимано-Купянском направлении россияне сконцентрировали более 110 тысяч человек личного состава. При потерях проводят переброску дополнительных бригад", - говорится в заявлении.

По его словам, это не приводит ни к каким их успехам. Ежедневно наши военные уничтожают там артиллерийские расчеты захватчиков.

Какие потери понесли россияне

За минувшие сутки ликвидировано 58 оккупантов. Евлаш сообщил, что также удалось уничтожить три БМП, шесть минометов различных калибров и гаубицы Д-20 и Д-30.

Также россияне потеряли технику для подвоза военных и боеприпасов, а также несколько складов с боеприпасами.

ВСУ уничтожают технику врага и личный состав

Сегодня сообщалось, что за минувшие сутки украинские бойцы на Таврическом направлении ликвидировали более 300 оккупантов и 48 единиц военной техники россиян.

Также бойцы спецподразделения "А" с помощью FPV-дронов уничтожили в Херсонской области три лодки, на борту которых находились российские оккупанты.

Издание Newsweek сообщило, что Украина уничтожает вдребезги российские ЗРК С-400, которыми хвастался Кремль. Это болезненная и дорогостоящая потеря для России.