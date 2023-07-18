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ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области

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Херсонская область, Вторник 18 июля 2023 22:36
ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сегодня, 18 июля, уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

"18 июля 2023 года уничтожено 3 российских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это сделали воины Херсонской зенитной ракетной бригады.

Военным удалось уничтожить 1 разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР" и 2 ударных БпЛА "Ланцет".

Производство "Ланцетов" в обход санкций

Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.

Однако украинские бойцы продолжают уничтожать эти БПЛА. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

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