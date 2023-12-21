ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 508 оккупантов, почти десяток россиян сдались в плен
За прошедшие сутки, 20 декабря, украинские военные уничтожили на Таврическом направлении 508 российских террористов. Почти десяток оккупантов сдались в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- нанес 19 авиаударов;
- провел 53 боевых столкновений;
- совершил 1054 артобстрела.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 14 атак противника в районах Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Военные продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 10 атак.
Шахтерское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
ВСУ отразили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.
Достижение наших воинов
"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.
Потери врага составили 508 человек, еще почти десяток сдались в плен. В частности ВСУ уничтожили 4 склада боеприпасов и 27 единиц военной техники, в том же числе:
- 1 танк;
- 6 ББМ;
- 6 артсистем;
- 13 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники.
"Еще 33 единицы техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 20 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 350270 военных.
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