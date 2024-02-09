ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 417 оккупантов и более 220 дронов

За прошедшие сутки, 8 февраля, украинские военные уничтожили 417 российских террористов на Таврическом направлении и нейтрализовали 224 БпЛА разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.
Шахтерское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
Силы обороны отбили атаку оккупантов западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе на направлении составили 417 человек. Также ВСУ уничтожили 35 единиц вражеской техники, в частности:
"Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 224 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 393 290 военных.
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