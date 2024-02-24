ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 23 единицы вражеской техники: какова ситуация

За прошедшие сутки, 23 февраля, украинские военные ликвидировали еще 312 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 26 единиц техники россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу в Объединенном прессцентре Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
Военные отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Новопавловское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
Отбито 8 атак противника у Роботино.
Достижения наших воинов
Потери врага составили 312 человек. Также украинские воины уничтожили 26 единиц техники, в частности:
"Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 23 февраля, украинские воины ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 409 010 военных.
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