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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 23 единицы вражеской техники: какова ситуация

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 23 единицы вражеской техники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 23 февраля, украинские военные ликвидировали еще 312 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 26 единиц техники россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу в Объединенном прессцентре Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 33 авиаудара, 3 ракетных удара;
  • провел 61 боевое столкновение;
  • совершил 1127 артобстрелов.

Авдеевское направление 

Военные отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление

Враг наступательных действий не вел. 

Запорожское направление 

Отбито 8 атак противника у Роботино.

Достижения наших воинов 

Потери врага составили 312 человек. Также украинские воины уничтожили 26 единиц техники, в частности: 

  • 3 танка;
  • 6 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 средство ПВО;
  • 6 автомобилей;
  • 2 единицы спецтехники.

"Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 23 февраля, украинские воины ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 409 010 военных.

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