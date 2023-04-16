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ВСУ уничтожили Су-25 оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ сбили российский самолет Су-25 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.

Ранее сообщалось, что бойцы отдельной горно-штурмовой бригады сбили российский штурмовик Су-25 над населенным пунктом Берестово Донецкой области из ПЗРК "Перун".

Также ранее мы писали, что 6 марта в районе Бахмута Донецкой области бойцы Нацгвардии из бригады "Спартан" сбили российский штурмовик Су-25.

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