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ВСУ уничтожили склад военного снаряжения россиян вблизи Горловки

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили склад военного снаряжения россиян вблизи пгт Мироновский в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Около 14:30 украинские военные уничтожили склад военного снаряжения оккупантов вблизи пгт Мироновский.

Фото: Мироновский (google.com/maps)

Этот населенный пункт расположен вблизи оккупированной Горловки в Донецкой области.

Больше никакой информации о потерях врага не сообщили, на видео можно увидеть последствия атаки ВСУ.

Потери России

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 560 российских захватчиков, таким образом общие потери российской армии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч.

Российские военные за август потеряли военной техники минимум на 1,2 млрд долларов. Так, за две недели Россия потеряла два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 "Триумф" и РЛС "Предел-Э".

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