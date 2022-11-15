ВСУ уничтожили состав и технику россиян: ситуация на южном направлении фронта

В понедельник, 14 ноября, на южном участке фронта украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 50 огневых задач, уничтожив пусковую установку С-300, ЗРК "Тор-М2" и три единицы бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на возведение ОК "Юг" .

Так, россияне завершают перегруппировку войск на левом берегу Днепра, продолжают обустройство рубежей обороны, ведут ракетно-артиллерийский огонь по украинским позициям и мирным населенным пунктам, атакуют дронами-камикадзе и ведут плотную воздушную разведку. За день в воздухе было зафиксировано до 40 дронов разной модификации. "Среди дня четырьмя ударными дронами типа "Ланцет" атакованы направления деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе. Более 30 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", а также тяжелой артиллерии выпущено в течение дня по Никопольскому району", - сообщили в Никополе. "Юг". В Мировской общине от обстрела пострадали десять жилых домов, пять хозяйственных построек, линии газо- и электросети. В Марганецкой общине повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение и частное предприятие. Также россияне обстреляли Очаков из Кинбурнской косы. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 50 огневых задач, атаковав дислокацию вражеских подразделений, места сосредоточения вооружения и техники, а также склад с боеприпасами в Олешках. "Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и трех единиц автобронетехники. Остальные потери врага доразведываются", - отметили в ОК "Юг". Корабельная группировка вражеского флота состоит из десяти кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами "Калибр".

Напомним, что украинские военные минометным огнем уничтожили взводный опорный пункт оккупантов в Херсонской области. Это происходило во время активной фазы по освобождению правобережной части региона.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинских военных под селом Макеевка (Луганской области) был уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сотни врагов ликвидированы.

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