ВСУ уничтожили шесть артиллерийских установок "Гвоздика" и одну "Мста-Б", - ОК "Юг"

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили шесть артиллерийских установок "Гвоздика" и одну "Мста-Б".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

По его словам, украинские бойцы путем отличного выполнения огневых задач уничтожили на левом берегу Херсонской области шесть артиллерийских установок "Гвоздика" и одну "Мста-Б".

Назаров объяснил, что именно из этих установок оккупанты обстреливали деоккупированную часть Херсонской области.

Также спикер ОК "Юг" сообщил, что военные ликвидировали 12 оккупантов, враждебный комплекс наблюдения "Муром-М" и состав боеприпасов.

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