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ВСУ уничтожили еще один новейший российский танк Т-90 "Прорыв", - Череватый

Фото: наши военные уничтожили еще один российский танк (wikipedia, Тухачевский)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили еще один новейший российский танк - Т-90 "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"За минувшие сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции по реактивной и ствольной артиллерии", - сообщил Череватый.

По его данным, в результате боевых столкновений 12 окупантов были убиты, еще 44 получили ранения.

Кроме танка Т-90, на этом участке фронта, по словам спикера, уничтожены российские БМП-1, которые были сняты с вооружения, а также артиллерийский тягач.

Напомним, ранее мы показывали, как ВСУ из Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв".

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