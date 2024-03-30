ВСУ уничтожили еще 730 оккупантов и почти 30 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 29 марта, украинские военные ликвидировали еще 730 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 441 520 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.24 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 30.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как писал Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Враг активно пытается наступать на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
По словам главного командующего ВСУ Александра Сырского, в последнее время количество возвращенных нашими воинами позиций превышает количество потерянных.
Между тем, президент Владимир Зеленский не исключает новое контрнаступление украинских военных в текущем году.
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