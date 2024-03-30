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ВСУ уничтожили еще 730 оккупантов и почти 30 танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб обновил потери РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 29 марта, украинские военные ликвидировали еще 730 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 441 520 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 441 520 (+730) человек ликвидировано;
  • танков - 6951 (+29) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13284 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 11006 (+15) ед.;
  • РСЗО - 1023 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 736 (+1) ед.;
  • самолетов - 347 (+0) ед.;
  • вертолетов - 325 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8701 (+45) ед.;
  • крылатые ракеты - 2046 (+24) ед.;
  • корабли/катера - 26 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14670 (+25) ед.;
  • специальная техника - 1814 (+7) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 30.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как писал Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Враг активно пытается наступать на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По словам главного командующего ВСУ Александра Сырского, в последнее время количество возвращенных нашими воинами позиций превышает количество потерянных.

Между тем, президент Владимир Зеленский не исключает новое контрнаступление украинских военных в текущем году.

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Война в УкраинеГенштаб ВСУРоссийская Федерация