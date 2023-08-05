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ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249110 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 249 110 (+620) человек ликвидировано;
  • танков - 4232 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8251 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем - 4943 (+32) ед.;
  • РСЗО - 704 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 466 (+0) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 311 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4116 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1347 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7422 (+30) ед.;
  • специальная техника - 730 (+6) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 05.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Бердянском направлении. Тем временем враг жалуется на артиллерийские удары военных, усложняющих его логистику.

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