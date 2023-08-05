ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249110 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 05.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Бердянском направлении. Тем временем враг жалуется на артиллерийские удары военных, усложняющих его логистику.
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