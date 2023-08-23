ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 258 820 (+480) человек ликвидировано;

танков - 4373 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 8488 (+12)ед.;

артиллерийских систем - 5318 (+23) ед.;

РСЗО - 722 (+1) ед.;

средства ПВО - 491 ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4324 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1406 ед.;

корабли/катера - 18 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7745 (+23) ед.;

специальная техника - 800 (+3) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), россияне заявляют, что стянули на Купянское и Лиманское направления около 45 тысяч солдат, тогда как ВСУ продвинулись по меньшей мере на трех направлениях.