ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и почти десяток вражеских танков: обновлены потери России

За минувшие сутки, 27 октября, наши воины ликвидировали еще около 500 российских оккупантов. Также были уничтожены 9 танков и более 10 бронемашин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генштаба, Россия пытается скрыть свои потери во избежание паники.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин придумал фантастические числа комментируя потери наших героев в войне против оккупантов. По его словам соотношение составляет якобы 1 к 7 или 1 к 8. Причем в пользу оккупационных войск.

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