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ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и почти десяток вражеских танков: обновлены потери России

Фото: российский мобилизованный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки, 27 октября, наши воины ликвидировали еще около 500 российских оккупантов. Также были уничтожены 9 танков и более 10 бронемашин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 28 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 69700 (+480) человек ликвидировано;
  • танков - 2640 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 5378 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 1698 (+8) ед;
  • РСЗО - 379 (+0) ед;
  • средства ПВО - 192 (+0) ед;
  • самолетов - 272 (+1) ед;
  • вертолетов - 251 (+2) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1401 (+3) ед;
  • крылатые ракеты - 351 (+0 ед);
  • корабли/катера - 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4088 (+10) ед;
  • специальная техника - 151 (+1) ед.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генштаба, Россия пытается скрыть свои потери во избежание паники.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин придумал фантастические числа комментируя потери наших героев в войне против оккупантов. По его словам соотношение составляет якобы 1 к 7 или 1 к 8. Причем в пользу оккупационных войск.

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