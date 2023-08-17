ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 17 августа, составили 480 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 256 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 артсистем и 18 ББМ врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.
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