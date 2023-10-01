ВСУ уничтожили еще 440 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 30 сентября, украинские военные ликвидировали еще 440 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 278 570 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 01.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении. Тем временем российские террористы контратакуют к югу от Роботиного.
В частности, враг готовится к мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, которые получили российский триколор.
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