ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более 20 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 10 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 310 650 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 11.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины осуществили контратаку на Авдеевском направлении и отбили утраченные ранее позиции. В частности наши военные осуществили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят врагу потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта.
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