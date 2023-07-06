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ВСУ уничтожили С-400 "Триумф" оккупантов. Череватый рассказал о ситуации в районе Бахмута за сутки

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Бахмут, Четверг 06 июля 2023 10:26
ВСУ уничтожили С-400 "Триумф" оккупантов. Череватый рассказал о ситуации в районе Бахмута за сутки Фото: ВСУ уничтожили С-400 "Триумф" оккупантов в районе Бахмута (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные удерживают инициативу на Бахмутском направлении, хотя враг оказывает яростное сопротивление. В частности, ВСУ за минувшие сутки уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать инициативу, проводить штурмовые действия, вытесняя противника на южном и северном флангах вокруг города", - рассказал он.

Как добавил Череватый, враг оказывает яростное сопротивление, 361 раз обстрелял позиции ВСУ ствольной реактивной артиллерией, совершил три авианалета.

Потери врага

Кроме того, по словам спикера, произошло три боестолкновения, в ходе которых силы обороны уничтожили 57 оккупантов, 136 ранили, также уничтожили три вражеских танка, РСЗО "Град", САУ "Пион".

"Также удалось уничтожить мощный ЗРК С-400 "Триумф", гаубицу Д-30, 5 складов с боеприпасами", - отметил Череватый.

Ситуация в районе Бахмута

Ранее Череватый рассказал, что украинские военные за последнее время продвинулись на Бахмутском направлении. Продолжается боевая работа на флангах. А в комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что украинские военные пытаются перерезать трассы для отступления россиян и взять Бахмут в оперативное оцепление. При этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области в ходе контрнаступления.

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