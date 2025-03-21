ВСУ уничтожили российский "Ураган" вместе с боекомплектом (видео)

Отмечается, что вражеский экипаж заметил украинский дрон, однако не смог убежать от него. Благодаря корректировке операторов СБС украинская реактивная артиллерия нанесла точный удар кассетной боевой частью.

В результате боекомплект "Урагана" сдетонировал. По предварительным данным также были уничтожены двое оккупантов, которые входили в состав экипажа системы.

"Корректировка огня - одна из важных задач Сил беспилотных систем, что позволяет уничтожать врага с высокой точностью", - сказано в сообщении СБС.

Что известно о БМ-27 "Ураган"

БМ-27 "Ураган" - это советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм, предназначенная для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 35 км. Комплекс состоит из пусковой установки на базе грузовика ЗИЛ-135ЛМ с 16 направляющими для ракет, которые могут нести осколочно-фугасные, термобарические или кассетные боевые части.

"Ураган" отличается высокой мобильностью, но имеет более длительное время перезарядки по сравнению с более современными РСЗО. Он активно используется Россией в войне против Украины, в частности для обстрелов гражданской инфраструктуры.