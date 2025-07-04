ВСУ уничтожили российский триколор на границе с Черниговской областью (видео)

Как отмечается, российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор в районе пункта пропуска "Гремяч", что на границе РФ и Украины в Черниговской области.

Иногда враг прибегает к таким провокациям для пропагандистских целей. Однако эта провокация противника отметила неудачу.

Украинские пограничники вовремя обнаружили российский триколор. Воины ВСУ из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский флаг.



"Видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена... Ситуация в приграничье Украины и России под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Гремяч - это село в Новгород-Северской общине Черниговской области. Оно находится вблизи границы с РФ. Населенный пункт страдает от вражеских обстрелов, там остается около сотни человек.



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