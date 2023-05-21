ВСУ уничтожили российский самолет Су-35

"Зрелище со сбитым аналоговым Су-35 было невероятным. ПВО – Сила!

Вечер стал более интересным", - говорится в сообщении Плетенчука.

Позже Плетенчук удалил пост о сбитии российского самолета.

Ранее в сети появилась информация в мониторинговых пабликах, что над Черным морем был сбит российский Су-35, который намеревался совершать пуски в сторону юга Украины.

Отметим, что Су-35 – это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в российском ОКБ Сухого в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.

Украинские силы ПВО уничтожили более 300 самолетов

Стоит отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения украинские силы ПВО уничтожили 309 самолетов и 294 вертолета. Так, 13 мая были уничтожены четыре российских самолета и вертолета в Брянской области РФ, они входили в одну авиагруппу. Сообщается, что истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать.